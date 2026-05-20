Хотят мести, а не прощения: священник раскрыл темную сторону разводов и развенчаний

В христианской традиции понятия развода в привычном смысле не существует, а церковь лишь может констатировать, что брак утратил каноническое достоинство. Однако, как рассказал священник Вячеслав Ланский (помощник Епархиального архиерея по вопросам церковного служения Кемеровской епархии), многие прихожане приходят за документом о «развенчании» вовсе не из духовных побуждений — а ради мести, самооправдания или суеверного страха.

Документ не для Бога, а для бывших

Как пояснил священник в беседе с журналистом VSE42.RU, порой люди обращаются в епархию с одной целью — доказать собственную правоту.

«Я вот хороший, это он или она во всем виноват», — такой посыл, по словам Вячеслава Ланского, стоит за многими просьбами.

Некоторые же идут дальше и хотят не просто оправдаться перед собой, а осознанно причинить боль бывшему супругу, используя церковный документ как оружие.

Оборвать нити или завязать новые

Священник выделил два основных мотива, которые приводят людей в храм после официального развода. Первый — желание полностью оборвать все связи с некогда близким человеком. Второй — суеверный страх, что совершенное когда-то Таинство помешает создать новую семью. Если первый мотив, по мнению Вячеслава, можно исправить духовной работой человека над собой, то второй является не чем иным, как суеверием.

Развода нет, есть констатация факта

В христианской традиции, напомнил священник, церковь не расторгает браки в юридическом смысле. Она лишь может признать, что союз утратил свое каноническое достоинство. И люди, приходящие за «развенчанием», часто игнорируют эту тонкую грань, воспринимая церковную процедуру как аналог светского развода с элементами личной расправы.

