Леви Страусс и «папиросы»: стилист Лисовец объяснил, какие джинсы состарят вас, а какие нет

Двадцатого мая 1873 года портной Леви Страусс и изобретатель Джейкоб Дэвис запатентовали «рабочие комбинезоны» — с тех пор джинсы прошли путь от одежды шахтеров до символа секса, свободы и статуса. Стилист Владислав Лисовец рассказал, какой деним сейчас на пике, а что уже «вышло из чата».

Лисовец напомнил: в СССР за джинсами охотились как за воплощением запретного Запада. Это была не просто ткань, а протест и легкость. Сегодня, по его словам, джинсы — беспроигрышная база. Идут и с футболкой, и с пиджаком, и с босоножками. Но важно не промахнуться с фасоном.

Что в тренде? Клеш, модели на бедрах (стиль нулевых), прямые «дудочки-папиросы». А вот широкие, которые были на каждом втором, уже сдают позиции. Лисовец пояснил: как только вещь становится супермассовой, мода на нее угасает. Тертые, грязные, с потертостями — на любой вкус. Джинсовые корсеты и рубашки давно стали классикой.

Главный бонус денима, по мнению эксперта, — омолаживающий эффект. В эпоху погони за молодостью джинсы делают свое дело. Они одновременно показывают статус, современность и легкость. Так что если не знаете, что надеть — берите джинсы. Только не широкие, если не хотите выглядеть как запоздавший модник.

