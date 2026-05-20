«Дай бог каждому такую самооценку»: зачем Shaman перекрестился перед своим портретом?

Российский певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов), который уже привык балансировать на грани пафоса и скандала, снова удивил публику. Накануне своего концерта в Твери артист публично перекрестился… перед собственным портретом, сообщает Super.ru. Он объяснил это просто: крестное знамение для него — символ веры. А свою жизнь, поступки и даже, возможно, творчество он готов обсуждать только с Богом.

Видео с артистом опубликовала журналистка и телеведущая Ксения Собчак, которая не пропускает мимо себя ни одного громкого события. Она подписала его с присущей ей иронией: «Дай бог каждому такую самооценку».

Поклонники Shaman встали на его защиту, заявив, что артист имеет право на веру и на самолюбование. Критики же напомнили о недавнем эпизоде с Байкалом.

Зимой Shaman выложил ролик, где он, стоя на замерзшем озере, облизывает лед. Видео вызвало шок. Многие задались вопросом: зачем певцу нужны такие странные перформансы? Сам певец отреагировал на хейт философски. Он заявил, что он свободный человек. Может быть разным — серьезным, веселым, эпатажным.

