Шпажист из Воскресенска взял «золото» на всероссийских соревнованиях

В Дзержинске Нижегородской области состоялся всероссийский турнир «Окские клинки», который посвятили памяти талантливых олимпийских чемпионов Германа Свешникова и Людмилы Шишовой. Юный шпажист из Воскресенска не только достойно представил округ, но и стал победителем турнира в личном первенстве.

Воспитанник воскресенской спортивной школы по фехтованию Лев Сдобников показал мастерство владения шпагой на турнире. Его подготовка помогла завоевать «золото» в решающем поединке с Аркадием Кардаву из Химок, который составил достойную конкуренцию. Фехтование закончилось со счетом 12:10 в пользу юного воскресенца.

При этом на всероссийском мероприятии выделился еще один ученик воскресенской школы: Артем Карпунин. Он поделил третье место с участником из Казани.

Турнир «Окские клинки» проводится в Нижегородской области уже традиционно. Цель мероприятия: подготовка юных спортсменов и популяризация фехтования. Участники получают возможность взять престижные награды и когда-нибудь стать кандидатами в сборную команду России среди кадетов. Каждый год на всероссийских соревнованиях по фехтованию собираются более тысячи спортсменов из 30 регионов страны.