На 28-м году жизни умер сын супермодели Синди Кроуфорд

Гербер умер в реабилитационном центре 20 сентября. Он долгое время боролся с наркотической зависимостью. Информацию о смерти подтвердил судмедэксперт округа Лос-Анджелес. Предварительно, у Пресли остановилось сердце.

Сын Кроуфорд начал работать манекенщиком в 15 лет и снимался в рекламных кампаниях Dolce & Gabbana и Calvin Klein. В юном возрасте у него появились проблемы с психическим здоровьем. В 2019 году Пресли арестовали за вождение в нетрезвом виде. В ноябре прошлого года он объявил о перерыве в карьере, чтобы сосредоточиться на лечении.

Месяц спустя Гербер рассказал, что принимает препараты от ночных кошмаров, панических атак, а также для лечения боли и расстройств, связанных с употреблением опиоидов. Пресли говорил, что честность — лучшая политика, и объяснял, что находится в реабилитационном центре из-за множества потерь в жизни.

В августе Кайя Гербер рассказала, как проблемы брата с психическим здоровьем и наркотиками повлияли на нее: по словам актрисы, ситуация в семье заставила ее рано повзрослеть и не просить о помощи.

Ранее стало известно о смерти младшего брата звезды «Улиц разбитых фонарей» Анастасии Мельниковой.