Милош Бикович считает, что российский кинематограф не хуже голливудского

Звезда «Холопа», сербский и российский актер Милош Бикович, который недавно завершил работу над рядом проектов, поделился своим мнением о состоянии отечественного кинематографа. В интервью ТАСС он заявил , что российское кино ничуть не уступает голливудскому с точки зрения искусства и технического исполнения.

По словам артиста, в России существует великая школа монтажа, и вклад Сергея Эйзенштейна в мировую киноиндустрию невозможно переоценить. Многие инновации были созданы именно здесь, отметил он.

«Мы не отстаем с точки зрения искусства, техники», — заявил Милош.

Однако, по мнению актера, главная проблема — не в качестве, а в продвижении. Бикович отметил, что голливудские фильмы лучше «упакованы» для международного рынка, их показывают практически во всем мире. У российского кино пока нет такой возможности.

Доминантная голливудская культура охватила весь мир своим рынком сбыта, и отечественным картинам приходится пробиваться с трудом. Тем не менее, Бикович уверен, что потенциал огромен.

Ранее российский актер Марк Эйдельштейн назвал пробы в Голливуде «испытанием на прочность».