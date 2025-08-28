Скандалы вокруг Пугачевой и Галкина испортили карьеру Кристины Орбакайте

Российская певица, исполнительница хита «Зимняя вишня» Кристина Орбакайте обвинила свою мать — народную артистку СССР Аллу Пугачеву, и ее супруга Максима Галкина* в невозможности вернуться на российскую сцену. Об этом стало известно Mash.

По информации телеграм-канала, Орбакайте считает, что скандалы вокруг родственников, имеющих статус иноагентов, спровоцировали волну негатива в ее адрес.

В 2024 году Орбакайте посетила Россию, но столкнулась с жесткой критикой со стороны публики. После этого она отказалась от всех предложений о выступлениях, несмотря на заманчивые условия в виде двойных гонораров, полной конфиденциальности и организационных гарантий.

В настоящее время артистка проживает в Майами и выступает исключительно за пределами России. Источники утверждают, что она не планирует менять это решение до тех пор, пока общественное отношение к ее семье не изменится.

Ранее сообщалось, что российская певица Алла Пугачева может потерять права на товарный знак «Алла Борисовна» в 2026 году.

* Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.