Пугачева может лишиться товарного знака «Алла Борисовна»

Согласно данным Роспатента, исключительное право на товарный знак «Алла Борисовна», принадлежащий певице Алле Пугачевой, может быть аннулировано в апреле 2026 года.

Как сообщает РИА Новости, причиной станет истечение срока действия регистрации, которую примадонна не продлит.

Указанная торговая марка была первоначально задекларирована еще в 1997 году и неоднократно продлевалась артисткой. Последнее продление было осуществлено в 2016 году, и его действие истекает 25 апреля 2026 года.

Данный бренд предоставляет право на выпуск и реализацию широкого спектра товаров: от одежды, головных уборов, игрушек и безалкогольных напитков до алкогольной продукции и табачных изделий. Помимо этого, под этим именем допускается организация туристических услуг и ведение образовательной деятельности.

