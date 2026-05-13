Не стало звезды сериала «Возвращение Мухтара» Вячеслава Николаева

Не стало заслуженного артиста России Вячеслава Николаева. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба Российского академического молодёжного театра (РАМТ). По информации ТАСС, причиной ухудшения здоровья актера стали последствия перенесенного инсульта. Ему было 67 лет.

Николаев родился 31 декабря 1958 года. Свою карьеру он строил на театральной сцене и на телевидении. В РАМТе он прослужил 12 лет — с 2006 по 2018 годы. Звание заслуженного артиста ему присвоили в 2001 году.

Широкой публике Николаев запомнился прежде всего по киноработам. Его фильмография насчитывает чуть более 20 ролей, но каждая из них, по мнению зрителей и критиков, была глубокой и характерной.

В 2000-е годы актер часто появлялся в популярных детективных сериалах. Среди них — «Возвращение Мухтара», «Адвокат», «Кодекс чести», а также другие проекты, которые хорошо знают любители жанра.

Коллеги по цеху и зрители выразили соболезнования родным и близким артиста. Прощание прошло в узком семейном кругу.

