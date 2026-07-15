«Сладость моя, с днем рождения!»: Юлия Савичева показала редкое фото дочери, живущей в Европе

Певица Юлия Савичева редко балует поклонников фотографиями дочери, но в день рождения девочки сделала исключение, передает Super. На своей странице в социальной сети она опубликовала редкий снимок девятилетней малышки.

На фото девочка сидит на ступенях открытой террасы, подперев голову рукой. Ее длинные русые волосы распущены и украшены розовыми косичками, а яркое летнее платье с цветочным принтом добавляет образу легкости и беззаботности.

«Сладость моя, с днем рождения! 9 лет прошло! Как же быстро летит время», — написала Юлия под этим трогательным кадром.

Савичева родила дочь от мужа, музыканта Александра Аршинова. Сейчас девочка живет в Португалии с бабушкой и дедушкой по отцовской линии. При этом она свободно говорит на трех языках: русском, английском и португальском.

Отношения Савичевой с дочерью складывались непросто. Во время пандемии певице долгое время не удавалось увидеться с малышкой из-за закрытых границ и строгих ограничений. Чтобы наконец встретиться с дочерью, артистке пришлось потратить полтора года на оформление документов.

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