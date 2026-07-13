Звезда «Эпидемии» Земцова поделилась фото с подросшим сыном
Super: Наталья Земцова показала фотографию с подросшим сыном на отдыхе в Бодруме
Фото: [соцсети]
Звезда сериалов «Восьмидесятые» и «Эпидемия» Наталья Земцова поделилась редким семейным фото, на котором она позирует вместе со своим сыном, пишет Super. Мальчику в августе исполнится 12 лет. Поклонники сразу заметили, что Иван сильно изменился и уже стал совсем взрослым. Многие добавили, что он очень похож на мать.
Сын Натальи родился в браке с гитаристом группы Uma2rman Сергеем Кристовским. Однако четыре года назад актриса и музыкант расстались. Одной из главных причин развода Земцова назвала разные взгляды на жизнь и профессию: она считает важным, чтобы супруги были единомышленниками и поддерживали интересы друг друга.
После развода Земцова продолжает активно сниматься в кинопроектах и воспитывать сына. Сейчас она наслаждается отдыхом на побережье Эгейского моря.
Ранее актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина показали новое фото с отдыха в Европе.