Звезда «Эпидемии» Земцова поделилась фото с подросшим сыном

Звезда сериалов «Восьмидесятые» и «Эпидемия» Наталья Земцова поделилась редким семейным фото, на котором она позирует вместе со своим сыном, пишет Super. Мальчику в августе исполнится 12 лет. Поклонники сразу заметили, что Иван сильно изменился и уже стал совсем взрослым. Многие добавили, что он очень похож на мать.

Сын Натальи родился в браке с гитаристом группы Uma2rman Сергеем Кристовским. Однако четыре года назад актриса и музыкант расстались. Одной из главных причин развода Земцова назвала разные взгляды на жизнь и профессию: она считает важным, чтобы супруги были единомышленниками и поддерживали интересы друг друга.

После развода Земцова продолжает активно сниматься в кинопроектах и воспитывать сына. Сейчас она наслаждается отдыхом на побережье Эгейского моря.

Ранее актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина показали новое фото с отдыха в Европе.