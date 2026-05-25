«Слишком рано» или в самый раз? Агата Муцениеце ответила хейтерам, критикующим ее за визиты к косметологу

Актриса Агата Муцениеце подняла тему, волнующую многих женщин: возраст и уход за собой, пишет «Леди.Mail». Поводом стало видео, опубликованное звездой «Закрытой школы» после визита к косметологу.

Фото: [ скриншот видео ]

В комментариях нашлись пользователи, которые упрекнули Агату в том, что она «слишком рано» начала пользоваться услугами специалистов.

Муцениеце не стала молчать и ответила критикам. Она призналась, что уже замечает на своем лице первые мимические морщинки. И вместо того, чтобы их игнорировать, она предпочитает действовать на опережение.

«Своевременный и грамотный уход позволяет дольше сохранять естественную красоту, а не бороться с уже запущенными проблемами», — заявила Агата.

Актриса подчеркнула, что не имеет ничего против бьюти-процедур, но при этом является противницей фанатизма. С юмором артистка добавила, что пока не знает, как сложится ее отношение к пластической хирургии в будущем, но сейчас ее стратегия — умеренность и своевременность. Она также поблагодарила поклонников, которые делают ей комплименты и говорят, что она выглядит моложе своих лет.

Ранее сообщалось, что фанаты певицы Жасмин спорят о ее похудении.