Строительство школы в селе Лайково Одинцовского округа завершится в ноябре

Строительство новой школы в селе Лайково Одинцовского округа завершится в ноябре 2026 года. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Степень строительной готовности объекта составляет 89%. Сейчас продолжаются работы по внутренней отделке помещений и устройству внутренних инженерных систем.

Площадь школы составит более 13 тыс. кв. м. Учреждение рассчитано на 1,1 тыс. учеников. В нем обустроят 44 класса, специальные помещения для «продленки», мастерские, два спортзала, столовую, двухуровневый информационно-библиотечный центр, открытый зал с амфитеатром.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к 1 сентября в регионе построят и отремонтируют более 50 школ.