Дибров посадил сына в спорткар, чтобы уберечь его от «роскоши»

Известный телеведущий и шоумен Дмитрий Дибров всегда славился нестандартным подходом к жизни. Но его последние заявления шокировали даже самых преданных поклонников, пишет Super.ru.

Оказывается, Дибров сделал своему сыну Александру «вакцину от роскоши». В качестве лекарства выступил автомобиль Ferrari. Ведущий посадил мальчика за руль спорткара, чтобы, по его словам, «перебить охоту» к дорогим вещам в будущем.

«Теперь, если дьявол попытается совратить Сашу, сбить его с верного пути, он скажет: "Что ты мне суешь Феррари, я его с детства виде", — заявил телеведущий.

Стоит отметить, что идея такой «прививки» появилась на фоне личной драмы. Напомним, в июле 2025 года бывшая жена Диброва, Полина, ушла от него к бизнесмену Роману Товстику. Развод был оформлен официально в сентябре того же года. А уже в декабре Полина впервые появилась на публике с новым избранником.

Роман Товстик, в свою очередь, ушел от жены от Елены, которая родила ему шестерых детей. В браке Дибровых на свет появились трое сыновей.

Ранее Елена Товстик обвинила отца своих детей в безжалостном отношении к ним.