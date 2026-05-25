Пиво с небес: житель Орехово-Зуева откроет 10 бутылок вертолетом за считанные минуты

Уроженец Орехово-Зуева, мастер спорта и чемпион мира по вертолетным гонкам Андрей Бараев намерен вписать свое имя в Книгу рекордов Гиннесса, пишет REGIONS . Его задача — с помощью специальной открывашки на лыжах вертолета Robinson откупорить максимальное количество бутылок за 180 секунд. Текущее достижение принадлежит спортсмену из Китая (9 бутылок), поэтому российскому пилоту нужно как минимум 10 успешных попыток. Событие запланировано на 1 августа на стадионе «Торпедо», а сам трюк может стать частью масштабного авиашоу.

Новогоднее озарение, которое вылилось в рекордную гонку

Идея необычного рекорда пришла Андрею Бараеву совершенно случайно. В новогоднюю ночь взгляд пилота упал на обычную открывашку, и в тот же момент родилась мысль, которую сейчас обсуждает все профессиональное сообщество. По словам самого авиатора, он задумал открыть вертолетом как можно больше бутылок пива за три минуты.

За внешней простотой и даже некоторой хулиганской легкостью задумки скрывается титаническая инженерная работа. Пилот самостоятельно разработал авторскую методику, провел серию сложных расчетов и добился безупречной балансировки воздушного судна. В ход пошли математические выкладки — от идеального расстояния между лыжами вертолета до влияния воздушных потоков от несущего винта.

Физика стекла и жесткость горлышка

Как выяснилось в процессе тренировок, не каждая бутылка готова к свиданию с вертолетом. Андрей поделился несколькими открытиями, которые сделал во время подготовки:

У некоторых бутылок при подцепе просто слетает горлышко — такие экземпляры отбраковываются.

Важна жесткость стекла: тонкое срезает, толстое выдерживает нагрузку.

В счет идет тип крышки, наличие бумажной обертки вокруг горлышка и даже осевая нагрузка в момент подцепления.

Пилот пересмотрел видеозаписи тестов и понял: нужна тара с четко определенной геометрией.

Шесть часов подготовки и ювелирная точность

Подготовка реквизита к каждой тренировке занимает около шести часов — на счету каждая доля секунды. Пилоту необходимо зависать в воздухе с ювелирной точностью: один промах мимо крышки, и время на стабилизацию вертолета будет безвозвратно утеряно. Дополнительную сложность создает непредсказуемый ветер.

При этом сам Андрей признается в удивительном парадоксе собственной психики.

«Чувство страха у пилота должно отсутствовать. За штурвалом ты обязан быть уверен на сто процентов. Самое интересное, что я боюсь смотреть вниз с высоты выше девятого этажа — начинает кружиться голова, волнуюсь. Но когда я пилотирую вертолет, этот страх полностью исчезает. Я просто забываю обо всем, думаю только о полете и чувствую, что жизнь прекрасна», — рассказал Андрей Бараев.

Авиашоу для города и наблюдение арбитров

Официальная попытка установить мировой рекорд запланирована на 1 августа. За ходом испытания в режиме реального времени будут следить международные арбитры, которые зафиксируют результат.

Организаторы отмечают: само событие может перерасти в полноценный праздник для жителей Орехово-Зуева. Сейчас прорабатывается возможность проведения масштабного авиашоу с демонстрацией вертолетного фристайла, пиротехническими эффектами и гонками на вертолетах. Участие в нем готовы принять лучшие пилоты-спортсмены со всей России. Таким образом, рекорд одного человека может подарить городу зрелище, которого здесь еще не видели.