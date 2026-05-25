В Шатуре в 2026 году достроят новую котельную в Туголесском Бору

В Туголесском Бору Шатуры в четвертом квартале 2026 года завершится строительство новой котельной. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Котельная возводится в рамках госпрограммы за счет муниципального и регионального бюджетов. Сейчас степень строительной готовности объекта составляет 72%. Здесь продолжаются работы по устройству инженерных систем.

Мощность новой блочно-модульной котельной составит 10 МВт. Объект будет оснащен современными котлами и оборудованием. Он обеспечит теплом более 50 многоквартирных домов, школу и детский сад.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход обновления коммунальных объектов в Чехове. По его словам, в этом году в округе модернизируют около 40 объектов ЖКХ.