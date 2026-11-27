Большой гала-концерт шестого Международного инклюзивного фестиваля «ЛУЧ — люди, умеющие чувствовать» состоится в Казани 4 декабря, собрав на одной сцене детей, взрослых и творческие коллективы с особенностями здоровья из разных уголков страны. Как отмечают организаторы, проект не просто дарит зрителям яркое шоу, но и доказывает, что для настоящего таланта не существует физических границ.

В начале зимы столица Татарстана в шестой раз превратится в главную точку притяжения для артистов, чьи истории вдохновляют сильнее любых громких лозунгов. На сцену выйдут как совсем юные исполнители, так и взрослые мастера, а также целые ансамбли из десятков российских регионов. Зрителей ждет насыщенный и эмоциональный концерт, где каждый номер становится маленькой победой над обстоятельствами и искренним диалогом со слушателем.

Значимость фестиваля «ЛУЧ» выходит далеко за рамки привычного смотра талантов. Для участников с особенностями здоровья выход на большую сцену работает как лучшая терапия: помогает побороть внутренние страхи, поверить в собственные силы и ощутить себя частью большого культурного сообщества. В то же время проект мягко ломает устоявшиеся в обществе стереотипы, ведь зрители видят перед собой ярких, самобытных артистов, способных зарядить зал мощнейшей энергетикой. Подобные встречи объединяют единомышленников со всей России, дарят новых друзей и дают мощный импульс двигаться дальше.

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