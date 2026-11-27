Транспортная обстановка в Киеве способна серьезно осложниться на фоне ударов Вооруженных сил (ВС) России по мостам через реку Днепр. О возможных перебоях в работе городской логистики сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По словам политика, власти уже подготовили конкретные алгоритмы функционирования общественного транспорта и всей логистической системы украинской столицы на случай резкого ухудшения ситуации. При этом глава государства не исключил вероятности полной остановки пассажирских перевозок в городе.

Зеленский также уточнил, что в настоящее время профильные чиновники правительства совместно с представителями Киевской государственной городской администрации проводят проверку уровня защищенности ключевых инфраструктурных объектов. Параллельно специалисты изучают возможность строительства дублирующих объектов инфраструктуры.

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