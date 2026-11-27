Подмосковная фабрика лаковой миниатюры «Федоскино» из Мытищ и ресторан на Тверском бульваре запустили годовой совместный проект, переведя мотивы русской тройки на гастрономический язык. Об инициативе сообщили представители фабрики, а подробности представила автор материала Юлия Алабина и редакция REGIONS .

Проект получил название «Искусство, которое можно попробовать на вкус» и объединил два узнаваемых символа отечественной культуры. Один из главных акцентов новой коктейльной карты из 12 авторских позиций сделали именно на промысле из деревни Федоскино в городском округе Мытищи. Образ удалой русской тройки и эстетику лаковой миниатюры здесь передали через сочетание яблока, эстрагона и выразительной вишневой ноты.

Создатели концепции подчеркивают, что речь идет не о буквальном копировании шкатулки в бокале, а о переводе художественного языка в вкусовые оттенки — с той же многослойностью, вниманием к деталям и знакомым русским сюжетом. На фабрике отметили, что гостей приглашают «прикоснуться к магии Федоскино в атмосфере легендарного ресторана» и взглянуть на культурный код по-новому.

В отличие от коротких сезонных акций, совместное меню закрепили в основном списке блюд и напитков на целый год, чтобы федоскинская эстетика дольше оставалась частью гастрономической жизни столицы. В тексте сравнивают ручную работу мастеров и труд поваров: гастрономическое впечатление быстротечно, но способно запомниться на годы, тогда как расписная шкатулка из папье-маше становится семейной реликвией. На ручную роспись одного такого изделия у художников промысла уходит до полугода.

Наряду с Жостово, Федоскино называют важным культурным символом Мытищ. Оба народных художественных промысла в одноименных деревнях округа насчитывают более 200 лет истории, а секреты узнаваемых во всем мире мотивов передаются из поколения в поколение внутри целых династий мастеров.