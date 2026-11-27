По словам кинематографиста, творческая команда уже располагает четким пониманием того, каким именно должен получиться сюжет новых серий и как лучше реализовать эту историю на экране. Однако назвать конкретные сроки начала съемочного процесса режиссер пока затруднился. Крыжовников отметил, что на данный момент у создателей нет ответа на вопрос, почему работа на площадке до сих пор не стартовала, поэтому зрителям приходится довольствоваться лишь намеками.

Первый сезон сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», снятый Крыжовниковым, вышел на экраны осенью 2023 года. Сюжет проекта посвящен так называемому «казанскому феномену» и рассказывает о жизни молодежных преступных группировок в Казани.

Ранее сообщалось, что Николай Дроздов сломал ребра во время занятий на велотренажере.