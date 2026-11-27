Жора Крыжовников раскрыл судьбу второго сезона «Слова пацана»
Режиссер Крыжовников высказался о съемках второго сезона «Слова пацана»
Российский режиссер Жора Крыжовников прокомментировал ход подготовки к съемкам второго сезона криминальной драмы «Слово пацана». Своими планами относительно продолжения проекта постановщик поделился в новом выпуске развлекательного шоу «Кстати», премьера которого состоится 28 ноября.
По словам кинематографиста, творческая команда уже располагает четким пониманием того, каким именно должен получиться сюжет новых серий и как лучше реализовать эту историю на экране. Однако назвать конкретные сроки начала съемочного процесса режиссер пока затруднился. Крыжовников отметил, что на данный момент у создателей нет ответа на вопрос, почему работа на площадке до сих пор не стартовала, поэтому зрителям приходится довольствоваться лишь намеками.
Первый сезон сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», снятый Крыжовниковым, вышел на экраны осенью 2023 года. Сюжет проекта посвящен так называемому «казанскому феномену» и рассказывает о жизни молодежных преступных группировок в Казани.
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