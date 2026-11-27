На прилавках гипермаркетов Одинцова появились «протеиновые огурцы» с заявленным повышенным содержанием белка, вызвавшие споры о пользе новинки. О необычном продукте и его особенностях рассказали в материале о подмосковном рынке, а ситуацию прокомментировала фитнес-тренер и нутрициолог Анна Попова. Ее пояснения приводит REGIONS .

Необычные овощи добрались до магазинов в конце ноября и сразу заинтриговали любителей здорового питания. Создатели продукта утверждают, что на 100 граммов новинки приходится 3,2 грамма белка — это существенно выше обычных значений, ведь в стандартных огурцах обычно не больше 0,6 грамма. Упаковка таких плодов обходится покупателям в 140–150₽, что заметно выше ценника привычных огурцов.

Способ выращивания «белкового» овоща производители держат в секрете. Эксперты рынка предполагают, что здесь применяются специальные белковые подкормки или современные приемы селекции. При этом изготовители уверяют: о генетической модификации речи не идет, а за основу взят обычный сорт, получивший усиленное питание.

Фитнес-тренер и нутрициолог Анна Попова отметила, что заявленный показатель выглядит смело для овоща, который на 95–96% состоит из воды, тогда как в обычных огурцах обычно около 0,65–0,8 грамма белка на 100 граммов. По словам специалиста, даже при повышенном содержании белка он остается растительным и имеет неполный аминокислотный профиль.

Эксперт подчеркнула, что в подобных новинках «огурец остается овощем, а не полноценным источником белка, как, например, мясо, рыба или бобовые». Такие плоды могут стать приятным разнообразием в меню для тех, кто следит за рационом, но заменить базовые белковые продукты не способны, да и в безопасности новинки перед массовым употреблением важно убедиться. К тому же, норму белка этой новинкой не закроешь.

Таким образом, пока «протеиновые огурцы» выглядят как любопытный эксперимент для гурманов и поклонников ЗОЖ, а приживутся ли они на столах жителей Одинцова и других городов, покажет время.