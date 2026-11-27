Настоятель собора Николы Чудотворца в Можайске отец Иоанн Лобода предупредил, почему не стоит доверять личные переживания нейросетям и воспринимать их как близких собеседников. Об этом священник рассказал в своем блоге во «ВКонтакте», на него ссылается REGIONS .

В моменты тревоги, тоски или сложного морального выбора люди все чаще тянутся к экрану: алгоритм под рукой в смартфоне или на компьютере и выдает ответ за считаные секунды. Сам отец Иоанн заметил, что в его юности за нужными сведениями приходилось ходить в библиотеку, а современные технологии экономят время и здорово выручают в работе. Однако превращать полезный сервис в «задушевного друга» и наделять его человеческими чертами батюшка считает рискованным шагом.

Священник пояснил, что такая привычка несет в себе и духовную уязвимость, и вполне земные угрозы: нейросеть накапливает данные о пользователе, а этой информацией в любой момент способны воспользоваться мошенники и навредить человеку. В отличие от цифровых систем, исповедь в церкви — это таинство, и священнослужители не вправе раскрывать услышанное от прихожанина.

Когда на душе тяжело, отец Иоанн предлагает выбирать между платным визитом к психологу и приходом в храм — предпочтительно на вечернюю службу, чтобы излить то, что гложет, перед Богом, а священник как свидетель исповеди подберет слова утешения. Такой путь батюшка считает наиболее безопасным и действенным, ведь душу исцеляет не человек и не числовой алгоритм, а Бог через священника. Главный же рецепт спокойного взаимодействия с технологиями по мнению отца Иоанна прост: относиться к нейросети строго как к современному рабочему инструменту, не пытаясь разглядеть в ней живую душу.