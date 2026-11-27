Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области провели профилактический визит в новом многоквартирном доме в микрорайоне Опалиха, следующий этап — итоговая проверка, в ходе которой специалисты оценят соответствие выполненных работ проектной документации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дом № 9 переменной этажности — от шести до девяти этажей — рассчитан на 319 квартир, в нем предусмотрены 52 студии, 212 однокомнатных и 55 двухкомнатных квартир. Общая площадь здания превышает 18,2 тыс. кв. м. В доме также предусмотрены помещения для магазинов и участкового пункта полиции.

Жилой квартал «Ново-Никольское» расположен в 21 км от МКАД, включает в себя малоэтажные и многоэтажные дома, таунхаусы и дуплексы. На территории комплекса построена «Ново-Никольская гимназия» на 150 мест. В гимназии работают детский сад с 2,5 лет, начальные классы школы (1-4 классы), а также кружки и секции дополнительного образования.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.