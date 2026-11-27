Власти Турции выразили возмущение действиями грузинских полицейских во время матча Лиги Европы между стамбульским «Бешикташем» и израильским клубом «Хапоэль Беэр-Шева» в Батуми, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Встречу пришлось приостановить на 35 минут из-за беспорядков в секторе турецких болельщиков, которые бросали посторонние предметы в правоохранителей и игнорировали их требования. После финального свистка силовики задержали 16 фанатов, однако к настоящему времени всех их отпустили и отправили на родину. Руководство «Бешикташа» обвинило стражей порядка в чрезмерном применении силы к поклонникам команды до начала и по ходу игры.

На фоне скандала Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Грузии Арчила Каландию, а президент республики Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что пристально следит за развитием событий. Сама встреча завершилась победой клуба из Стамбула со счетом 2:1, что позволило ему набрать десять очков в пяти турах и занять седьмую строчку в таблице общего этапа турнира.

Ранее в Госдуме призвали уничтожить заводы, выпускающие оружие для ВСУ.