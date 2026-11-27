Крупные хищные птицы могли охотиться на предков современного человека миллионы лет назад, пишет NewsNation со ссылкой на исследование ученых Сент-Эндрюсского университета в Шотландии, опубликованное в журнале American Journal of Biological Anthropology.

К такому предположению исследователей подтолкнули находки на плато Эннеди, расположенном на территории Чада в пустыне Сахара.

Изначально специалисты планировали собрать генетический материал местных павианов, чтобы проследить историю расселения этих приматов по Африке. Однако их внимание привлекли обнаруженные останки обезьян с характерными повреждениями черепов и лопаток.

Исследователи предположили, что повреждения могли быть оставлены когтями кафрских орлов, которых неоднократно замечали в этой местности.

Вес одного из погибших павианов, по оценкам специалистов, превышал 26 кг, что сопоставимо с массой тела некоторых древних предков человека.

Полученные результаты позволяют предположить, что опасность со стороны хищных птиц для древних людей могла быть значительно выше, чем считалось ранее.

Ученые допускают, что подобная угроза могла повлиять даже на эволюцию наших предков, способствуя развитию навыков коллективной защиты и общения.

Однако непосредственно нападений орлов на взрослых павианов исследователи не наблюдали, а обнаруженные останки принадлежат современным приматам. Поэтому выводы относительно охоты хищных птиц на древних людей пока остаются гипотезой.