На доске объявлений в Черноголовке появились редкие советские настенные часы «Янтарь» 1960-х годов с боем, вызывающим у ценителей ностальгии слезы. Об этом сообщили в объявлении продавца и в комментариях местных жителей, передает REGIONS .

Находка заинтересовала и охотников за антиквариатом, и поклонников ретро-стиля. Часы выпустил Орловский часовой завод в 1960-х годах, а их корпус выполнен из дерева теплого коричневого оттенка в духе советского модернизма. Через специальное окошко в корпусе видно, как плавно качается маятник — деталь, которая сразу задает спокойный ритм комнате.

Продавец в объявлении указал, что на продажу выставлен «редкий экземпляр 1960-х годов в аутентичном состоянии», назвав его вещью с историей и узнаваемым «советским» звуком боя. Внутри установлен механический механизм с ручным заводом, а к редкому лоту прилагается родной заводной ключ, что встречается нечасто для часов такого возраста. Каждый час модель подает мелодичный, размеренный бой, который заметно отличается от безмолвных экранов современных устройств.

Жители Черноголовки живо отреагировали на лот. Один из горожан отметил, что от знакомого боя сразу вспоминаются вечера в родительском доме и даже наворачиваются слезы, а качающийся маятник приносит уют, недоступный гаджетам. По словам собеседника, встретить исправный старинный экземпляр — большая удача, ведь подобные вещи хранят тепло прошлой эпохи. Сегодня интерес к старинным часам с боем снова растет: из обычного измерителя времени они превратились в выразительную деталь интерьера, помогающую замедлиться среди цифрового шума и прикоснуться к живой истории.