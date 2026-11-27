Хищные динозавры, вероятно, не просто вонзали зубы в свою добычу, а резким движением головы назад разрезали мясо подобно пиле, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в журнале Palaeontology.

Ученые под руководством палеобиолога Манабу Сакамото из Университета Рединга создали специальную установку под названием DinoSAW. С ее помощью они испытали копию зуба аллозавра на баллистическом геле — материале, имитирующем мягкие ткани животных.

Выяснилось, что при движении зуба по диагонали назад требовалось примерно на треть меньше усилий, чем при вертикальном укусе: 14 ньютонов против 21,4.

Причина кроется в строении зубов хищных динозавров. Они были изогнуты назад и имели зазубрины с обеих сторон. При обычном укусе задействовалась только одна режущая кромка, тогда как при движении назад — обе.

Исследователи предполагают, что аллозавры, велоцирапторы и другие хищные динозавры могли использовать мощные мышцы шеи, чтобы отрывать куски мяса. Аналогичным образом питаются современные хищные птицы и комодские вараны.

В пользу этой теории также свидетельствуют характерные борозды, обнаруженные на окаменевших костях динозавров.

В дальнейшем ученые намерены использовать свою установку для изучения особенностей питания других вымерших животных, в том числе саблезубых кошек.