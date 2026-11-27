В Орехово-Зуевском округе стали чаще замечать черного коршуна, который считается важным показателем состояния природной среды. Об этом изданию REGIONS рассказал биолог Константин Сергеев, а данные о похожей динамике в регионе привели в Минэкологии Подмосковья.

Крупная хищная птица с размахом крыльев до полутора метров выполняет в природе роль «санитара»: рацион из мелких грызунов, рыбы и падали помогает очищать леса и поля от остатков разлагающейся органики. Биолог Константин Сергеев отметил, что черный коршун — значимая часть природного сообщества, поэтому рост числа наблюдений за ним в округе привлекает внимание специалистов. При этом эксперт подчеркнул, что для точных выводов о росте местной популяции нужны многолетние наблюдения и сравнение данных за несколько лет.

По словам специалиста, черный коршун обладает непростым характером, но неплохо адаптируется к переменам. Чаще видеть этих птиц в Орехово-Зуеве помогает сочетание сразу нескольких факторов: доступность корма, подходящие места для гнезд, погода и меньше тревожащих факторов рядом с местами обитания. Когда корма хватает, а гнездовые участки спокойные, хищникам проще выводить птенцов.

Похожий тренд фиксируют не только здесь: по сведениям Министерства экологии и природопользования Московской области, рост численности черного коршуна отмечен и в Домодедове. Это указывает на более широкие перемены в подмосковной природе и дает экологам повод смотреть на ситуацию с осторожным оптимизмом.