60-летняя американская актриса Тиа Леони и 70-летний Тим Дейли рассказали, как изменилась их жизнь после завершения сериала «Мадам госсекретарь» в 2019 году.

В интервью People звезды признались, что после окончания съемок они наслаждались спокойными буднями в загородном доме в Коннектикуте.

Дейли с юмором вспомнил, чем занимался в свободное время. Он выращивал овощи — помидоры, баклажаны и капусту, готовил ужины, гулял с собакой и заботился о жене во время пандемии.

Леони тоже не стала романтизировать загородную жизнь и пошутила, что в их возрасте одним из самых увлекательных занятий становится создание компостных куч из опавших листьев и веток.

Актеры также поразмышляли о наследии «Мадам госсекретаря». Они считают проект актуальным и трогательным, однако теперь хотят попробовать себя в другом амплуа. Леони и Дейли решили вернуться к комедийным ролям, поскольку именно с ситкомов начиналась их карьера в 1990-х годах.

Леони и Дейли официально женаты: в июле 2025 года пара сыграла скромную закрытую свадьбу в Нью-Йорке. Их роман начался еще в 2014 году на съемках сериала «Мадам госсекретарь», где они играли супругов.

Ранее голливудский актер Мэтт Дэймон рассказал, как съемки отразились на его семейной жизни.