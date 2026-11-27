Необычное небесное представление смогут увидеть россияне утром 30 ноября: рядом с Луной окажутся сразу две планеты и ярчайшая звезда созвездия Льва. Юпитер, Марс и Регул образуют вместе с естественным спутником Земли впечатляющую композицию, которую можно будет рассмотреть без телескопа. Подобное сближение нескольких ярких объектов происходит лишь раз в несколько десятилетий. О том, как не пропустить зрелище, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал популяризатор астрономии, руководитель клуба путешествий «К звездам» Ярослав Турилов.

«Уже сейчас можно наблюдать Марс, Юпитер и Регул — альфу Льва, самую яркую звезду в созвездии, а 30 ноября к ним присоединится Луна», — рассказал астроном.

Главным ориентиром для наблюдателей станет именно Луна. В Москве и средней полосе России лучше выходить на улицу во второй половине ночи, ближе к рассвету: к этому времени небесные объекты поднимутся достаточно высоко над горизонтом. Искать их нужно в южной части неба. В столице особенно удобным временем станут ранние утренние часы, примерно с 6:00 до 7:30.

«Луна в данном случае послужит отличным ориентиром, чтобы найти остальные объекты на небе. Никакие специальные инструменты для наблюдения не потребуются: планеты хорошо видны невооруженным глазом, как и Регул», — пояснил Турилов.

Юпитер будет выделяться наиболее ярким свечением, а Марс можно будет узнать по характерному красноватому оттенку. Регул, напротив, выглядит как голубовато-белая звезда. Если же воспользоваться телескопом, зрелище станет еще интереснее: удастся рассмотреть диск Юпитера и его крупнейшие спутники.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Юлия Рыжакова/Сгенерировано нейросетью ]

«Если вооружиться телескопом, можно будет увидеть диск Юпитера и разглядеть его спутники. Но для того, чтобы полюбоваться всей небесной композицией, достаточно просто посмотреть на небо», — добавил специалист.

По словам Турилова, подобное соседство нескольких заметных объектов нельзя назвать рядовым событием. Луна регулярно проходит рядом с различными планетами и звездами, однако одновременное сближение сразу нескольких ярких небесных объектов происходит значительно реже. По расчетам астрономов, сопоставимые конфигурации Луны, Юпитера, Марса и Регула в столь компактной области неба можно наблюдать лишь раз в несколько десятилетий.

«Луна делает полный оборот вокруг Земли примерно за 27,5 суток, поэтому ее сближения с различными астрономическими объектами происходят регулярно. Но когда рядом оказываются сразу несколько ярких объектов, это уже более редкое астрономическое событие», — объяснил собеседник издания.

При этом планеты, звезда и Луна на самом деле не находятся рядом друг с другом в космосе. Эффект сближения возникает из-за того, что с Земли они проецируются на один участок небесной сферы. Поэтому наблюдатели увидят красивую оптическую композицию, а не физическое соединение небесных тел. Для жителей Москвы, Краснодара и Сочи наиболее удачным станет утро 30 ноября. В некоторых регионах восточной части страны лучшее время наблюдений сместится на ночь с 30 ноября на 1 декабря. Главное условие — ясное небо и открытый обзор в южном направлении.