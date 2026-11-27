Гровер из Электрогорска Александр Чусов начал эксперимент по клонированию семечка тыквы, связанного с линией мирового рекордсмена. Об этом рассказал сам рекордсмен в материале о его новом научном проекте, передает REGIONS .

В центре опыта оказался редкий материал линии 2731 Stelts — родственницы тыквы американца Рона Уоллеса, чей плод весом 1431 килограмм в 2026 году стал абсолютным мировым рекордом. Такой гигантский вес объясняют трансгрессивным выбросом — редким сочетанием генов, при котором потомок по массе обходит обоих родителей. У Александра в наличии лишь одно ценное семечко (еще дороже прошлогоднего экземпляра за ₽120 тыс.), поэтому полагаться на удачу он не стал и подключил биотехнологии.

Сам фермер сообщил, что росток уже взошел, и теперь ему предстоит около 20 дней растить куст ради большего объема биоматериала, после чего передать его биологам для микроклонального размножения в пробирке. Этот метод позволит получить десятки генетически одинаковых копий исходного растения, хотя риски велики: по словам Александра, сотрудники лаборатории раньше не клонировали бахчевые, поэтому часть образцов способна погибнуть, а сам экземпляр может не передать рекордный потенциал. Тем не менее гровер настроен решительно и добавляет, что «кто не рискует, тот гигантских тыкв не выращивает».

Пока побег крепнет перед передачей исследователям, любитель гигантских овощей намерен подробно фиксировать каждый шаг эксперимента по получению первой в стране клонированной тыквы-рекордсмена.