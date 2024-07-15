СМИ: обладатель Кубка Стэнли Кузнецов продолжит карьеру в России

Центрфорвард клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Евгений Кузнецов вернется в Россию и подпишет четырехлетний контракт со СКА из Санкт-Петербурга, пишет «Чемпионат».

Официально об этом будет объявлено после того, как нападающий уладит контрактные дела с «Каролиной»: его соглашение с клубом НХЛ действует еще год.

Большую часть заокеанской карьеры Кузнецов провел в «Вашингтон Кэпиталз», где был партнером Александра Овечкина. Лучшим для форварда стал сезон 2017/18, когда он помог «Вашингтону» выиграть Кубок Стэнли.

В прошлом сезоне «Вашингтон», обновляющий состав, обменял Кузнецова в «Каролину». До этого 32-летний проходил программу помощи игрокам НХЛ. «Харрикейнз» во втором раунде плей-офф уступили в серии «Рейнджерс» — 2-4.