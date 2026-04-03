Смолов может получить срок, несмотря на примирение с потерпевшим

Представитель прокуратуры выступила против прекращения уголовного дела в отношении бывшего футболиста сборной России Федора Смолова. Известность спортсмена может сыграть против него.

Драка Смолова в московской «Кофемании» привела к причинению вреда средней тяжести Владимиру Кузьминову. Смолов договорился о примирении с потерпевшим с выплатой ему денежной компенсации в размере 4 млн руб.

Однако футболист все равно может получить реальный срок, ему грозит до трех лет лишения свободы. Прокурор отметила, что Смолов должен служить примером для молодого поколения, но на самом деле дискредитирует образ спортсмена.

«Мы считаем, что прекращение дела за примирением сторон не отвечает целям и задачам уголовного судопроизводства», — сказала прокурор.

Ранее Федор Смолов раскаялся в своем проступке и порекомендовал никому не повторять его ошибок.