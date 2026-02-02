«Снежинка» принесла золото: боксеры из Ивантеевки одержали 12 побед на зональном первенстве

Спортивная школа «Ивантеевка» установила выдающийся результат на крупных региональных соревнованиях. Ее воспитанники завоевали 12 золотых медалей в рамках открытого зимнего турнира «Снежинка», где проходило Зональное первенство Московской области по боксу среди юношей. Этот успех обеспечил молодым спортсменам право представлять свой округ на следующем этапе.

Соревнования, завершившиеся 31 января, собрали 148 боксеров из десяти муниципалитетов Подмосковья. На ринге сошлись юноши двух возрастных категорий: 13-14 и 15-16 лет. Ивантеевская школа представила серьезную команду из 22 спортсменов, и их выступление стало одним из самых ярких на турнире. Молодые боксеры продемонстрировали не только отточенную технику, но и характер, стойкость и волю к победе.

Итогом стал настоящий золотой дубль. В старшей возрастной категории (15-16 лет) первые места заняли семь ивантеевских боксеров. Их младшие товарищи (13-14 лет) не отстали, добавив в копилку команды еще пять побед и званий чемпионов зонального этапа. Таким образом, 12 воспитанников школы получили путевки в финальную часть областного первенства.

Этот блестящий результат — закономерный плод системной работы с молодежью в округе. Победы стали следствием упорных тренировок самих спортсменов, их полной самоотдачи и высокого профессионального мастерства тренерского штаба спортивной школы «Ивантеевка».