Ад в Нижнем: женщина сгорела заживо из-за поджога рецидивиста

Трагедия в Нижнем Новгороде потрясла целый микрорайон — 32-летний безработный рецидивист устроил ночной пожар в многоэтажке на улице Тираспольской, в котором погибла женщина, а еще два человека попали в больницу. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на ГУ МВД.

В ночь на 23 июля огонь охватил кровлю, подъезд и квартиры сразу на двух этажах жилого дома. Пламя распространялось с пугающей скоростью, отрезая людям пути к спасению. Пожарные расчеты боролись с огнем несколько часов, но одна из жительниц не смогла выбраться из горящей квартиры — она погибла на месте. Еще два человека получили травмы и ожоги, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полиция оперативно вышла на след подозреваемого — им оказался 32-летний безработный местный житель, уже имевший проблемы с законом. Мужчину задержали, и в отношении него возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Сейчас решается вопрос об аресте. Мотивы поджигателя пока не раскрываются, но следователи рассматривают несколько версий — от хулиганства до бытового конфликта.

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