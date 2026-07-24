Модель с 25 тыс. подписчиков найдена мертвой в реке Таиланда

Вечерняя поездка на такси обернулась трагедией для 30-летней тайской модели — рыбаки нашли ее бездыханное тело в реке, а рядом не оказалось ни сумки, ни телефона. В одежде погибшей обнаружили пакетик с белым порошком, а полиция пытается понять, что произошло в последние часы ее жизни. Об этом сообщает Need To Know.

22 июля в провинции Канчанабури рыбак заметил в воде женское тело у моста в городе Канчанабури. Мужчина немедленно вызвал полицию, но спасать было уже некого. Извлеченная из реки женщина оказалась 30-летней моделью Суканьей Тавичоккамтон, у которой остался сын и почти 25 тысяч подписчиков в соцсетях. Следствие установило, что накануне вечером ее привез к мосту таксист — он заявил, что пассажирка была сильно пьяна, вышла из машины и начала что-то искать, после чего он уехал.

В одежде погибшей нашли пакетик с белым порошком, но её сумка и мобильный телефон исчезли. При этом на теле модели не обнаружили никаких травм — ни ссадин, ни ушибов, которые указывали бы на борьбу или падение с высоты.

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