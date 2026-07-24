Пятна, отеки или необычный цвет кожи? Возможно, это повод записаться к кардиологу

Некоторые кожные заболевания могут быть связаны не только с состоянием кожи, но и с общим здоровьем организма. Дерматолог Саранья Уайлс напоминает: кожа не существует отдельно от остальных органов и систем, поэтому воспалительные заболевания иногда требуют внимания не только дерматолога, но и врачей других специальностей, пишет Bored Panda.

Особое внимание врач обращает на псориаз. По словам Уайлс, это хроническое аутоиммунное заболевание уже признается Американской кардиологической ассоциацией фактором, который может повышать сердечно-сосудистые риски. У людей с псориазом, особенно тяжелым, выше вероятность инфаркта и инсульта.

Псориаз проявляется плотными участками измененной кожи с чешуйками-бляшками. Они могут появляться на локтях, коленях, лице, коже головы, ногтях и пояснице. При этом врач советует следить за изменениями кожи: на темной коже покраснение может быть менее заметным.

Заболевание также связано с метаболическим синдромом, при котором повышаются давление, сахар в крови и нарушается уровень холестерина. Все это дополнительно нагружает сердце.

Чтобы снизить риски, пациентам с псориазом рекомендуют регулярно проверять давление, сдавать анализы на маркеры крови, двигаться, нормально питаться, не курить и спать достаточное количество времени.