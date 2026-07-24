Артемий Лебедев назвал госсекретаря США «нашим слоном» и потребовал от России делать так же

Артемий Лебедев неожиданно выступил с похвалой в адрес госсекретаря США Марко Рубио — и назвал его «нашим слоном». Поводом стала кампания Рубио против Международного уголовного суда, которую Лебедев счел образцом для подражания, и тут же обрушился с критикой на собственную страну. Об этом сообщает Lenta.ru.

Блогер не скрывает восхищения: он называет госсекретаря «нашим слоном», намекая на его мощь и решительность, и тут же задает риторический вопрос — почему Россия до сих пор не сделала то же самое.

По его мнению, Москва продолжает цепляться за международное законодательство, словно ждет одобрения с Запада, вместо того чтобы действовать в собственных интересах, как это делают американцы. Лебедев подчеркивает: США демонстрируют силу и получают все, что хотят, а Россия остаётся в роли догоняющего.

Ранее Песков пригрозил новому главкому ВСУ за «отрыжку Советского Союза».