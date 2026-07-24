Ученые зафиксировали всплеск солнечной активности, однако вероятность сильного геомагнитного шторма остается минимальной. Рассказываем о прогнозе космической погоды на 25 июля, влиянии магнитных бурь на организм и советах врачей для метеозависимых.

Прогноз геомагнитной обстановки и давление в столицах

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 24 июля на Солнце произошло три вспышки класса C. Они относятся к категории слабых и не несут серьезной угрозы.

Космическая погода 25 июля:

С 00:00 до 03:00 мск возможны небольшие геомагнитные возмущения (индекс Kp кратковременно поднимется до 5,8). Вероятность магнитной бури — всего 7%, а слабых возмущений — около 20%. С 26 по 31 июля и в первой половине августа ожидается спокойная космическая обстановка.

Атмосферное давление:

Москва: понижено — порядка 744 мм рт. ст. (при норме 750–765 мм рт. ст.). Санкт-Петербург: в пределах нормы — около 755 мм рт. ст.



Влияние на здоровье и советы метеочувствительным

В период геомагнитных колебаний возрастает вязкость крови, что может спровоцировать скачки артериального давления на 2–8 мм рт. ст., головные боли и слабость.