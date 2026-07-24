Невролог развеяла мифы о возрасте и посоветовала «стрелялки»

Срочно всем, кто думает, что после 40 мозг уже не обманешь, — невролог Ирина Преображенская заявила, что тренировать серое вещество никогда не поздно, и в качестве тренажёра назвала не только сканворды, но и компьютерные «стрелялки». Об этом сообщает KP.RU.

Врач подчеркнула: здоровье мозга держится на двух китах — регулярной умственной нагрузке и физической активности. Причем второе не предполагает изнурительных тренировок: достаточно получасовых прогулок ежедневно. Это улучшает кровоснабжение и насыщает клетки кислородом. Но главный сюрприз — в умственной части.

Преображенская рекомендовала решать задачи на скорость психических реакций, концентрацию и память. И здесь в ход идут не только классические кроссворды и сканворды, но и просмотр фильмов с последующим обсуждением, чтение книг и даже компьютерные игры, требующие быстрой реакции или логического мышления.

По словам невролога, такие игры заставляют мозг работать в нестандартном режиме, вынуждая принимать решения за доли секунды, переключаться между задачами и удерживать в фокусе несколько объектов одновременно. Это отличная профилактика возрастных изменений и когнитивных нарушений.

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