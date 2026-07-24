«Отдадите здоровье и достаток» 25 июля: почему в день иконы Божией Матери «Троеручица» верующим запрещено ругаться

Многие верующие с утра задаются вопросом, какой церковный праздник отмечается в храмах. В эти священные сутки молитвы обращены к Небесной Заступнице, которая подает исцеление от душевных и телесных недугов, а также к стойким мученикам первых веков христианства.

Особое внимание в этот день уделяется сохранению мира в семье, прощению обид и совершению дел милосердия. Важно провести этот день с чистым сердцем, избегая суеты и конфликтов.

Коротко: главное о дне

В православных храмах совершается празднование в честь иконы Божией Матери «Троеручица» и память мучеников Прокла и Илария.

В народном календаре день получил название Прокл Плакальщик из-за обильных утренних рос.

Существуют строгие духовные запреты на ссоры, сквернословие, лень и уныние.

В этот день традиционно молятся об исцелении болезней рук и ног, восстановлении справедливости и мире в доме.

Какой церковный праздник отмечают 25 июля

Православная церковь совершает празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица», а также чтит память святых мучеников Прокла и Илария, пострадавших за веру во Христа в II веке.

Праздник имеет глубокий вероучительный смысл, напоминая о непрестанном заступничестве Богородицы за каждого молящегося человека. В народной традиции 25 июля называют Проклом Плакальщиком или Прокловым днем, так как к этому времени ночи становятся прохладными и на траве выпадает самая обильная роса за все лето.

Икона «Троеручица» и подвиг мучеников Прокла и Илария

История иконы «Троеручица» связана с жизнью преподобного Иоанна Дамаскина (VIII век). Во время иконоборческих гонений оклеветанному святому отсекли кисть правой руки. Иоанн долго и горячо молился перед образом Богородицы, приложив отрубленную кисть к суставу. Случилось чудо — рука срослась. В знак благодарности преподобный прикрепил к нижней части иконы сделанную из серебра кисть руки, из-за чего образ и получил свое название.

Святые мученики Прокл и Иларий были дядей и племянником. Во время гонений императора Траяна Прокла подвергли жестоким пыткам за исповедание христианства. Видя его непреклонность, молодой Иларий также открыто объявил себя христианином. Оба святых безстрашно приняли мученическую смерть, оставшись верными Господу до последнего вздоха.

В чем духовный смысл праздника

Смысл этого дня заключается в прославлении милосердия Божией Матери, чудесного исцеления и верности Богу. Церковь напоминает нам, что любое искреннее молитвенное обращение к Господу и Пречистой Деве способно исцелить даже самые тяжелые душевные и телесные раны.

Что можно делать в этот день

Главная традиция праздника связана с посещением храма, молитвой и душевным очищением.

В этот день обязательно стараются побывать на Божественной литургии, поставить свечу перед образом «Троеручица» и помолиться о здоровье близких.

Принято мириться с теми, с кем были в ссоре, просить прощения и отпускать старые обиды.

На Руси в Проклов день было принято собирать утреннюю росу, считавшуюся целебной, и смывать с лица усталость и сглаз.

Что нельзя делать 25 июля

Существуют определенные духовные ограничения, помогающие человеку сохранить благодать праздничного дня.

В этот день категорически запрещено ругаться, сквернословить, желать кому-либо зла и сплетничать.

Что нельзя делать 25 июля, так это предаваться унынию, лениться и отказывать в помощи тем, кто о ней просит.

Не рекомендуется заниматься тяжелыми или грязными бытовыми делами, если их можно отложить, забывая про духовную суть дня.

Что нужно сделать для благополучия и здоровья

Чтобы привлечь в свой дом Божье благословение и душевный покой, верующие стараются совершать дела милосердия. Обязательно прочитайте молитву перед иконой Божией Матери «Троеручица» о даровании здоровья, исцелении от болезней суставов и рук, а также о защите семьи от бед. Чтобы в доме царили мир и достаток, умойтесь с утра чистой водой, совершите доброе дело для нуждающихся и проведите вечер в кругу семьи.

Кто празднует именины 25 июля

В этот день свои именины отмечают мужчины с именами Прокл, Иларий, Михаил, Арсений, Гавриил, Федор, Антон, а также женщины с именем Мария. Не забудьте поздравить своих близких с днем их небесного покровителя.

Какой праздник будет завтра

На следующий день, 26 июля, православная церковь будет праздновать Собор Архангела Гавриила и чтить память преподобного Стефана Савваита. Это день благовествования, радости и сугубой молитвы о даровании добрых вестей.