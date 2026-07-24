Всем старшим пример: три рабочих привычки, которые можно перенять у зумеров

Зумеров нередко критикуют за отношение к работе, однако некоторые их рабочие привычки постепенно начинают воспринимать иначе и представители старших поколений, пишет Bolde. По мнению автора статьи Даниэль Закс, молодые сотрудники не столько ломают привычные офисные правила, сколько отказываются следовать нормам, которые уже не считают актуальными.

Первая особенность — открытое обсуждение зарплат. Зумеры гораздо спокойнее говорят с коллегами о доходах и не считают размер оклада запретной темой. По их мнению, это помогает выявлять случаи, когда сотрудники на одинаковых должностях получают разную зарплату из-за особенностей найма или результатов переговоров.

Вторая — четкие границы между работой и личной жизнью. Сообщение, полученное в 21:00, они могут спокойно оставить непрочитанным до утра. При этом речь не обязательно о нежелании работать: исследование консалтинговой компании Deloitte показывает, что многие представители поколения Z готовы развивать профессиональные навыки в свободное время, но не хотят оставаться на связи с работодателем круглосуточно.

Третья — более открытое отношение к психическому здоровью. Вместо того чтобы ссылаться на вымышленную простуду, они могут прямо сказать, что им нужен день для восстановления. Представителям старших поколений это иногда кажется излишней откровенностью, однако зумеры выросли в среде, где о тревоге, выгорании и стрессе принято говорить открыто.

Закс отмечает, что у старших поколений были свои причины для иной модели поведения: когда-то лояльность работодателю действительно чаще вознаграждалась стабильностью и долгосрочной занятостью. По мнению автора, зумеры выросли в других условиях и поэтому иначе относятся к работе и к своим ожиданиям от нее.