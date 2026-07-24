Четыре показателя, которые решают все: невролог назвала простые цифры, спасающие от инсульта

Инсульт не приходит внезапно — он годами накапливается в цифрах, которые мы игнорируем. Врач-невролог Галина Чудинская назвала четыре ключевых показателя, держа под контролем которые можно отодвинуть смертельную угрозу на десятилетия, а заодно и похудеть. Об этом сообщает Lenta.ru.

Специалист клиники академика Ройтберга предупреждает: артериальное давление, частота пульса, уровень сахара и «плохого» холестерина в крови — это те самые маркеры, по которым можно предсказать риск инсульта с высокой точностью. Особенно если у человека уже есть мерцательная аритмия, диабет или гипертония, наблюдение должно быть ежедневным, а не раз в полгода. Но даже здоровым людям Чудинская советует не расслабляться.

Второй фронт — лишний вес. Врач напоминает, что каждый лишний килограмм — это дополнительная нагрузка на сосуды. Бороться с ним нужно комплексно: сбалансированное питание, отказ от алкоголя, полноценный сон и, самое главное, регулярная физическая активность. Причем не изнурительные марафоны, а простая ходьба, умеренные аэробные нагрузки и силовые упражнения.

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