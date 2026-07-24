Провал Пентагона: стелс-эсминец Zumwalt выходит в море без оружия

Самый дорогой и технологичный стелс-проект американского флота снова оказывается в тупике — эсминец Zumwalt, который должны были превратить в гиперзвуковую грозу морей, выходит в строй без главного калибра. Об этом сообщает Responsible Statecraft.

Головной эсминец типа Zumwalt после долгих лет модернизации и бесконечных технических сбоев наконец готов вернуться в строй в сентябре этого года. Однако радость оказалась недолгой: корабль, на который делали ставку как на носитель гиперзвуковых ракет, выйдет в море с пустыми пусковыми установками. Первые испытания гиперзвуковых боеприпасов запланированы только на 2027 год, а до тех пор эсминец останется скорее музейным экспонатом, чем боевой единицей.

Проблема усугубляется стоимостью перевооружения: каждый модернизированный корабль с гиперзвуковыми ракетами обойдется налогоплательщикам в $452 млн, при этом он сможет нести всего 12 ракет. На фоне китайских и российских разработок эта цифра выглядит откровенно слабо.

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