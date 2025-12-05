Стало известно, какой выход из ситуации с квартирой предложила Долина покупательнице

Народная артистка РФ Лариса Долина сделала шаг к урегулированию громкого конфликта вокруг своей бывшей квартиры. Как пишет URA.RU со ссылкой на телеграм-канал «112», певица предложила покупательнице Полине Лурье заключить мировое соглашение и вернуть уплаченные за недвижимость деньги поэтапно.

По информации источника, это предложение было озвучено в день, когда Лурье подала апелляционную жалобу в Верховный суд РФ.

Отмечается, что покупательницу такие условия не устроили. Лурье считает себя добросовестным приобретателем и настаивает на возврате именно квартиры, а не денежной компенсации. По ее мнению, предложение Долиной не учитывает инфляционные потери за прошедшее время.

При этом женщина продолжает нести финансовые обязательства, связанные с владением жильем: она уже оплатила налог на имущество за 2024 год и готовится к платежу за 2025-й.

