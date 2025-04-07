Назван диагноз, который тайские врачи поставили в свидетельстве о смерти Паши Техника

Директор артиста Марк Яровный в своем телеграм-канале проинформировал , что в свидетельстве о смерти рэпера и музыкального продюсера Паши Техника указана такая причина — легочная инфекция.

По словам Яровного, забрать документы не получалось длительное время. Проблема заключалась в том, что мать рэпера написала доверенность. Представитель артиста прибыл в Таиланд, чтобы забрать свидетельство о смерти, чеки о лечении и историю болезни. Однако в больнице отказались выполнить его просьбу.

«В свидетельстве о смерти стоит заключение тайских врачей: легочная инфекция», — сообщил директор артиста Марк Яровный.

Представитель артиста рассказал, что по тайским правилам выдавать документы имеют право только специалистам, которые занимаются транспортировкой тела. Кроме того, возникали проблемы из-за неработающего принтера.

Марк Яровный сообщил также, что Пашу Техника намерены похоронить в той же одежде, в которой его можно было встретить при жизни на улицах города. Кроме того, представитель артиста обратился к подписчикам с просьбой проявлять уважение к смерти рэпера. Его близкие скорбят из-за неожиданной и ранней утраты. Получать негативные комментарии с обвинениями в смерти певца недопустимо в такой ситуации.

Ранее сообщалось, что бывшую супругу Паши Техника задержали в аэропорту после приезда из Таиланда.