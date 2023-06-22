Соревнования по мини-гольфу среди инвалидов прошли в Городском округе Пушкинский

Мероприятие для инвалидов «Фестиваль спорта» прошло в Подмосковье в восьмой раз.

В этом году спортсменов с ограниченными возможностями здоровья принимала Ивантеевка Городского округа Пушкинский.

Для членов областной организации всероссийского общества инвалидов и болельщиков фестиваль стал настоящим праздником. В соревнованиях приняли участие более 70 особенных спортсменов из 20 городских округов Подмосковья. Состязания прошли в двух дисциплинах: мини-гольф и стрельба из лука.

Первое место по итогам этих состязаний получила команда инвалидов из городского округа Балашиха. После соревнований спортсмены и болельщики получили возможность пообщаться в неформальной обстановке, обменялись опытом и контактами, чтобы поддерживать друг друга.

Участники соревнования выразили благодарность ивантеевскому отделению общества инвалидов за организацию интересного мероприятия и возможность принять в нем участие.