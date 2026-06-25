«Соскучилась по „Орлу и Решке“»: Настя Ивлеева сняла собственное тревел-шоу в Эфиопии

Блогер и бывшая ведущая «Орла и Решки» Настя Ивлеева запустила собственный тревел-проект, пишет Teleprogramma.org. Первые кадры были сняты несколько месяцев назад в Эфиопии.

Блогер уже показала фрагменты из поездки, где она общается с местным племенем банна. Местные жители, которых она называет «банна бойз», передвигаются на деревянных ходулях. Они уговорили Ивлееву попробовать свои силы. Настя сделала несколько шагов, но призналась, что было очень страшно.

Для племени банна ходьба на ходулях — это не просто развлечение, а важный обряд посвящения, который показывает взросление юноши. Кроме того, ходули помогают замечать хищников и змей в саванне.

Поездка в Эфиопию стала для Ивлеевой настоящей перезагрузкой. Она скучала по формату путешествий и называет этот проект возвращением к истокам. Однако все прошло не так гладко: блогер пожаловалась на местную инфраструктуру и даже едва не попала под машину. Тем не менее впечатления от Африки остались яркими.

Параллельно с этим Настя активно путешествует по России. Недавно она отдыхала в Абхазии вместе с мужем Филиппом Бегаком. Блогер призналась, что влюблена в этот регион и даже уговаривает мужа остаться там на все лето. Поклонники отмечают, что рядом с Бегаком Настя расцвела, а сама она не устает повторять, что по-настоящему счастлива.

Ранее блогер Настя Ивлеева назвала имена женщин, которыми восхищается по сей день.