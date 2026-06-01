«Моя путеводная звезда»: какими женщинами восхищается блогер Настя Ивлеева?

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева, которая последние два года редко попадала в заголовки светской хроники, вновь привлекла внимание публики. Она опубликовала пост, в котором призналась в восхищении тремя женщинами, сообщает Super. Речь идет об актрисе Ларисе Гузеевой и, предположительно, певицах Лолите Милявской и Алле Пугачевой.

Ивлеева отметила, что эти женщины являются для нее примером для подражания.

В стороне не осталась сама ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева: она оставила положительный комментарий под постом. Сама блогер назвала российскую артистку «своей путеводной звездой».

Настя Ивлеева пропала из публичного пространства после так называемой «Голой вечеринки», которая произошла в декабре в 2023 году. В этом же мероприятии принимали участие Ксения Собчак, Лолита, Филипп Киркоров, Алена Водонаева и другие российские знаменитости.

