В преддверии Дня Героев Отечества состоялась премьера памятного видеоклипа на песню «Нежность», написанную в 1965 году Александрой Пахмутовой, Николаем Добронравовым и Сергеем Гребенниковым.

Участниками проекта стали народный артист России, пианист Юрий Розум, лауреат международных конкурсов в области исполнительского искусства Харитон Руденко, Большой детский хор им. В.С. Попова под руководством Заслуженного артиста России Анатолия Кислякова, оркестр Центра «Лидер» МЧС России под руководством военного дирижера подполковника Владимира Волкова.

Съемки клипа провели в Зале Полководцев и Зале Славы в Музее Победы. В центре видео — летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных.

Проект реализовали в рамках Международной патриотической акции «Улицы в лицах» при поддержке МЧС России, Минкульта России и Культурного фонда Александры Пахмутовой.